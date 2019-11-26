Варшава, , 17:22 — REGNUM Сюжетная кампания в Cyberpunk 2077 будет короче, чем в игре «Ведьмак 3: Дикая охота». Об этом 26 ноября сообщает портал VGC.

Разработчики из CD Projekt RED пока не сообщили информацию о точном хронометраже. При этом они отметили, что Cyberpunk 2077 будет более реиграбельным проектом, чем «Ведьмак 3».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077. С их помощью пользователи могут превратить себя в одного из персонажей проекта.

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