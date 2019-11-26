Екатеринбург, , 17:17 — REGNUM В проекте бюджета Екатеринбурга на 2020 год и плановый период до 2022 года не заложили средств на канатную дорогу. Об этом сообщает Justmedia.

На совместном заседании комиссий гордумы по городскому хозяйству и экономическому развитию депутаты обнаружили, что в проекте документа вообще не упоминается канатная дорога, строительство которой предлагал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

На вопрос депутата Дмитрия Сергина в мэрии подтвердили, что «канатку» в ближайшее время строить не собираются. Другие парламентарии и вовсе удивились, что Сергин поднял вопрос о канатной дороге. «Да никто ее не планировал, что вы говорите?» — заявил Владимир Крицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможной организации канатной дороги в южных районах города ещё в октябре 2019 года заявлял мэр Александр Высокинский. В мэрии изучают опыт Нью-Йорка и Нижнего Новгорода, уточнял градоначальник.

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