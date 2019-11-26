Рязань, 26 ноября 2019, 17:14 — REGNUM 55-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в незаконной охоте в Клепиковском районе Рязанской области. Браконьера установили после исследования пули, застрявшей в убитом лосе. Возбуждено уголовное дело, сообщили 26 ноября в пресс-службе регионального УМВД.
Выстрел услышали егеря Часловского охотничьего хозяйства. Вместе с сотрудниками полиции они подъехали к предполагаемому месту охоты и обнаружили застреленного лося. Эксперты-криминалисты извлекли из тела животного пулю и определили, что она была выпушена из нарезного огнестрельного оружия — карабина.
Владельцем карабина оказался 55-летний житель Москвы, владеющий небольшим домом неподалеку от деревни Часлово. Мужчина предъявил оружие полицейским, но предупредил, что недавно случайно повредил карабин. Тем не менее оперативники собрали доказательства причастности охотника к браконьерству, достаточные для возбуждения уголовного дела. Злоумышленнику грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.