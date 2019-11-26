Рязань, , 17:14 — REGNUM 55-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в незаконной охоте в Клепиковском районе Рязанской области. Браконьера установили после исследования пули, застрявшей в убитом лосе. Возбуждено уголовное дело, сообщили 26 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Выстрел услышали егеря Часловского охотничьего хозяйства. Вместе с сотрудниками полиции они подъехали к предполагаемому месту охоты и обнаружили застреленного лося. Эксперты-криминалисты извлекли из тела животного пулю и определили, что она была выпушена из нарезного огнестрельного оружия — карабина.

«Нарезное оружие с выпуска с завода периодически обязательно подвергается процедуре отстрела, то есть в специальной базе хранится описание индивидуальных следов, которые остаются на пуле после прохождения по стволу конкретного оружия. Эти следы для оружия, как отпечатки пальцев для человека. По ним безошибочно можно идентифицировать оружие, из которого была выпущена эта пуля. Также в этой базе хранится информация о законных владельцах оружия», — уточнили в полиции.

Владельцем карабина оказался 55-летний житель Москвы, владеющий небольшим домом неподалеку от деревни Часлово. Мужчина предъявил оружие полицейским, но предупредил, что недавно случайно повредил карабин. Тем не менее оперативники собрали доказательства причастности охотника к браконьерству, достаточные для возбуждения уголовного дела. Злоумышленнику грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.