Липецк, , 17:08 — REGNUM Жители Липецкой области продолжают жаловаться на работу управляющих компаний. Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов на совещании, посвящённом работе организаций жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2019—2020 годов.

Глава региона напомнил, что общая задач всех служб и ведомств — качественное предоставление услуг ЖКХ жителям региона. По его мнению, контроль за работой управляющих компаний, на которые жалуются липчане, нужно усилить. Составлен рейтинг управляющих компаний, и в соответствии с ним работа уже ведется по нескольким направлениям.

«По десяти организациям с наихудшими показателями будут проводиться собрания жильцов и приниматься решения о замене управляющей компании. Это первое. Во-вторых, будет усилена работа Государственной жилищной инспекции Липецкой области, в частности, по выдаче предписаний и отстаиванию позиций в суде. В-третьих, мы активно сотрудничаем с прокуратурой, но, к сожалению, граждане не очень активно туда пишут», — отметил Игорь Артамонов. Он добавил, что в Липецкой области могут начать работу управляющие компании из других регионов — переговоры уже ведутся.

«Если нас не будут понимать коллеги, а мы в них очень заинтересованы, то будем приглашать иногородних. При этом хочу подчеркнуть, что окончательное решение по смене управляющей компании принимают жильцы», — сказал Артамонов.

Всего за 10 месяцев 2019 года в Госжилинспекцию поступило более 18 тысяч обращений граждан, что на 20% больше, чем за тот же период 2018-го. Чаще всего жителей интересовали техническое состояние общего имущества и содержание многоквартирных домов — 58% обращений, начисление и нормативы потребления коммунальных услуг — 21%, предоставление коммунальных услуг — 11%, размер платы за содержание жилья и порядок проведения собраний — 4%.

С начала года проведено более 11 тысяч проверок. По их результатам было выдано 4437 предписаний, составлено 350 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 11,1 млн рублей. На совещании отмечалось, что большая часть выявленных нарушений управляющими организациями оперативно устранена. В установленные сроки исполнены 97,7% выданных Госжилинспекцией предписаний. Остальные предписания находятся на контроле.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов Госжилинспекция провела комплексные проверки всех управляющих организаций Липецкой области. Завершен и мониторинг состояния многоквартирных домов после капитального ремонта в 2018 году. Проверены 107 управляющих организаций, выявлено 2387 нарушений лицензионных требований. При проверках особое внимание уделялось многоквартирным домам, в которых в предыдущий отопительный период имелись нарушения температурного режима в жилых помещениях. Кроме того, ведомство проводит проверки начисления платы за коммунальные ресурсы. По их результатам в 2018—2019 годах липчанам вернули 23 млн рублей, в том числе за теплоснабжение — 14 млн рублей.