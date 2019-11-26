Бишкек, , 17:07 — REGNUM За 10 месяцев 2019 года в Киргизии зарегистрировано 5185 случаев семейного насилия. В том числе 3647 фактов физического насилия, 1362 факта психологического насилия и 7 фактов сексуального насилия. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Семейное насилие не должно восприниматься как сугубо частное дело одной семьи, такие факты не должны замалчиваться или оставаться без надлежащей реакции правоохранительных органов», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, комментируя стартовавшую в Киргизии акцию «16 дней против насилия».

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По словам главы правительства, общество должно быть нетерпимо к проявлениям насилия в отношении женщин.

«Еще более недопустимы факты насилия в отношении детей. Мы всегда должны помнить об этом, защищать и обеспечивать право детей на счастливое детство», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Премьер Абылгазиев отметил, что проявление насилия — это нарушение фундаментальных прав человека и принципов неприкосновенности человеческого достоинства. А потому любые факты насилия физического, психологического или сексуального характера не должны оставаться без внимания общества и государства.

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