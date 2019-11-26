Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Суд встал на сторону начальника отдела охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета, уволенного по этическим соображениям с занимаемой должности после драки с подчинённым.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Суд вернул мужчину на рабочее место с выплатой компенсации более чем в 330 тысяч рублей. Об этом сообщает 26 ноября объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Один из самых уважаемых вузов города на Неве вновь привлекает внимание СМИ. Помимо бывшего доцента, историка Олега Соколова, обвинённого в убийстве аспирантки, теперь в поле зрения общественности оказался конфликт между начальником и подчинённым, закончившийся дракой.

Речь идёт о начальнике отдела охраны труда СПбГУ Игоре Коровине, который лишился работы в июне текущего года. Его уволили по статье Трудового кодекса за «неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание». Причиной такой строгой меры послужило решение Комиссии по этике СПбГУ.

Весной текущего года к ней обратился специалист по охране труда Управления безопасности труда и жизнедеятельности Главного управления по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ Олег Ташбаев. Мужчина пожаловался, что Коровин его избил и порвал на нём свитер в рабочем кабинете, несмотря на то, что тот старше его на 17 лет и является ветераном воинской службы и труда.

«Это было совершенно не мотивированное нападение, хотя напряженность в отношениях между Коровиным и Ташбаевым возникла достаточно давно из-за критического отношения Ташбаева к работе и форме общения Коровина с сотрудниками», — отмечено в решении комиссии по этике университета.

В результате, комиссия по этике пришла к выводу, что поступок Коровина не относится к вопросу о соблюдении сотрудником СПбГУ каких-то этических норм и представляет собой элементарное хулиганство. В связи с этим члены сочли «поведение исполняющего обязанности начальника отдела охраны труда Игоря Коровина несовместимым с высоким статусом сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета». Поэтому мужчина был уволен с занимаемой должности.

Не согласившись с данным решением, Коровин обратился в Василеостровский районный суд. Тот, в свою очередь, признал приказа об увольнении незаконным и постановил восстановить мужчину на работе, а также взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.

«Суд взыскал с СПбГУ в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула за период с 26 июня 2019 по 25 ноября 2019 в размере 313 713 рублей, компенсацию морального вреда 20 000 рублей», — пояснили в пресс-службе, отметив, что изначально Коровин хотел взыскать с университета 100 тысяч рублей морального вреда.