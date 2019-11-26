Москва, , 16:52 — REGNUM Поручение возвратить трансплантолога Михаила Каабака на работу в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (Москва) дала российский министр здравоохранения Вероника Скворцова, 26 ноября сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Такое решение принято после встречи Скворцовой с Каабаком. Также решено вернуть на работу в центр уволенную вместе с трансплантологом Надежду Бабенко.

Напомним, Каабак сообщил в СМИ о том, что его и Бабенко уволили из центра из-за применяемого им препарата. Скворцова пообещала встретиться с хирургом и помочь ему решить проблемы с трудоустройством.

Читайте подробнее: Скворцова готова обсудить вопрос работы для трансплантолога Каабака

Читайте ранее в этом сюжете: Уволенный детский хирург Каабак является фигурантом уголовного дела – СМИ