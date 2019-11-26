Новокубанский район, Краснодарский край, , 16:49 — REGNUM Состояние девятилетней девочки, спасённой из выгребной ямы, улучшилось, хотя и остаётся тяжёлым. Как сообщало ИА REGNUM, девочка в тяжёлом состоянии была госпитализирована в реанимацию Краснодарской детской краевой клинической больницы, она впала в кому.

«Пострадавшая получает полный комплекс лечения. Её состояние стабилизировалось и улучшилось, но остаётся тяжёлым. Главное, что движения в конечностях сохранены, ребенок пытается открыть глаза», — цитирует Интерфакс собственный источник.

Как сообщало ИА REGNUM, девятилетняя девочка пропала 18 ноября на хуторе Родниковский Новокубанского района. Нашли ребёнка спустя более чем сутки в выгребной яме общественного туалета за местным ДК. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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