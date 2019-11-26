Махачкала, , 18:29 — REGNUM Три школы на 1910 мест планируется построить в городе Махачкале в 2019—2020 годы. Также будет возведено четыре блока-пристройки к уже действующим школам по 600 мест каждая, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе правительства Дагестана.

Так, в поселке Талги ведется строительство школы на 360 ученических мест. Ее планируется сдать до 1 сентября 2020 года. Новое учреждение расположилось на участке свыше 1,7 га со всей социальной и инженерной инфраструктурой.

Весной и летом будущего года будут выполнены работы по благоустройству, на территории разместят спортивный городок. Также начато строительство помещения под собственную котельную. Прежняя поселковая школа, функционирующая рядом со строящимся учреждением, в перспективе может быть преобразована в детский сад.

Ещё один объект, строительство которого продолжается в Махачкале, — трехэтажная блок-пристройка к школе №26, в которой сегодня в третьей смене занимаются 450 детей. Новая пристройка общей площадью почти 3,3 тыс./кв. м рассчитана на 604 ученических места.

Строительно-монтажные работы здесь планируется завершить к 1 января 2020 года. Ожидается, что ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит снять нагрузку с основного корпуса школы и ликвидировать трехсменный режим обучения.

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