Москва, , 16:47 — REGNUM Госавтоинспекция Москвы просит водителей соблюдать меры предосторожности в связи с изменением погодных условий. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели могут начаться колебания климата, что связано с надвигающимся циклоном. В среду температура воздуха повысится, но всё же останется минусовой. Воздух станет более влажным. В связи с этим на дорогах может образоваться гололед.

«Мы просим водителей быть более внимательными и аккуратными при управлении транспортными средствами. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и мелких аварий важно не допускать резкие маневры, в том числе перестроения на высокой скорости автомобиля, а также увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта», — сказали в пресс-службе главка МВД.

Особо внимательными стоит быть на эстакадах, мостах и путепроводах, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.