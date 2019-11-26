Варшава, , 16:54 — REGNUM Разработчики из компании CD Project RED выпустили набор масок для Instagram по мотивам предстоящей игры Cyberpunk 2077. Об этом они сообщили на странице своего проекта в Twitter 25 ноября.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1199007488097554432

Новые маски для Instagram имитируют наличие кибер-имплантов в лице пользователя. Коллекция фильтров посвящена различным героям Cyberpunk 2077: Ви, Джеки, Ройсу и др.

Напомним, ролевая игра Cyberpunk 2077 выйдет в апреле 2020 года. Разработкой проекта занимается польская студия CD Projekt RED, наиболее известная созданием серии игр «Ведьмак».