Ярославль, , 16:33 — REGNUM 26 ноября в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле состоялся открытый урок «Школа завтрашнего дня», в котором принял участие Владимир Путин. Президент общался с участниками форума в режиме телемоста.

Владимир Путин Yarregion.ru

За ходом открытого урока могли наблюдать учащиеся около 30 тысяч российских школ. Президент отметил важность выбора будущей профессии в современном мире и подчеркнул роль проходящего в Ярославле форума.

«К сожалению, в этом году я не смог лично присутствовать в Ярославле, но хочу поприветствовать от души всех, кто собрался в этом замечательном, древнем русском городе. Хочу сказать, что это очень важное мероприятие, которое проводится ежегодно. Хочу отметить, что с каждым годом «ПроеКТОриЯ», другие программы подобного рода действительно серьёзнейшим образом помогают молодым людям определиться с профессией, найти себя в жизни, не ошибиться с этим выбором», — сказал Владимир Путин.

Участники форума смогли задать вопросы президенту. Ученик ярославского лицея №86 Вадим Мигунов спросил совет в выборе профессии. Владимир Путин сказал, что выбор каждый должен делать самостоятельно. Президент отметил такое новшество форума, как онлайн-тренажер «Примерочная профессий».

В последний день работы форум «ПроеКТОриЯ» посетили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, возглавляющий региональный оргкомитет форума.

«Мы сделали все возможное, чтобы организовать мероприятие на максимально высоком уровне и обеспечить комфорт участникам форума, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — Наша основная задача — помочь талантливым детям выбрать профессию и развиваться в этом направлении. Уникальная площадка в Ярославле объединила порядка 500 школьников, 150 преподавателей, более 50 представителей крупных госкорпораций, представителей учебных заведений. И, конечно, очень важно, что присутствуют родители. Они могут гордиться своими детьми, дать им определенные наставления и напутствия».

Торжественная церемония закрытия «ПроеКТОрии» и награждение лучших пройдут вечером 26 ноября.