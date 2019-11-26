Ярославль, 26 ноября 2019, 16:33 — REGNUM 26 ноября в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле состоялся открытый урок «Школа завтрашнего дня», в котором принял участие Владимир Путин. Президент общался с участниками форума в режиме телемоста.
За ходом открытого урока могли наблюдать учащиеся около 30 тысяч российских школ. Президент отметил важность выбора будущей профессии в современном мире и подчеркнул роль проходящего в Ярославле форума.
Участники форума смогли задать вопросы президенту. Ученик ярославского лицея №86 Вадим Мигунов спросил совет в выборе профессии. Владимир Путин сказал, что выбор каждый должен делать самостоятельно. Президент отметил такое новшество форума, как онлайн-тренажер «Примерочная профессий».
В последний день работы форум «ПроеКТОриЯ» посетили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, возглавляющий региональный оргкомитет форума.
Торжественная церемония закрытия «ПроеКТОрии» и награждение лучших пройдут вечером 26 ноября.