Сочи, Краснодарский край, , 16:32 — REGNUM Сильный ветер прогнозируется на территории города-курорта Сочи Краснодарского края в ближайшие двое суток, 26 и 27 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города-курорта.

«По сообщению экстренных служб, в ближайшие двое суток, 26 и 27 ноября, на территории курорта ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать до 11−16 м/с», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее сильный шторм накрыл Новороссийск — власти вынуждены были ввести режим ЧС и отменить занятия в школах.