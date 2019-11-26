Брянск, , 16:34 — REGNUM 76 неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников ликвидировано на территории Брянской области в 2019 году. Все ликвидированные объекты снимаются с ветеринарного учёта, сообщили 26 ноября в пресс-службе регионального правительства.

По словам вице-губернатора Александра Резунова, решение этого вопроса проходит в штатном режиме. Утилизация биологических отходов остаётся на контроле до полной ликвидации скотомогильников.

«В текущем году ликвидировано 76 скотомогильников. По результатам заключенных госконтрактов работы выполнены в полном объёме. Такие темпы проведения работ по ликвидации позволят завершить это процесс буквально за три года», — отметил начальник управления ветеринарии Брянской области Николай Шлык.

В 2018 году в регионе было ликвидировано 60 неиспользуемых скотомогильников, в 2017 году — 61 подобный объект