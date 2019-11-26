Куала-Лумпур, , 16:58 — REGNUM В рамках рекламной кампании турнира по игре PUBG косплеер совершил прыжок с парашютом с вершины телебашни «Менара» в Малайзии. Об этом 25 ноября сообщил портал Dot Esports.

https://twitter.com/EsportsPUBGM/status/1199019494368305152

Высота башни составляет 421 метр. Таким образом косплеер изобразил высадку игрока на поле боя в начале матча в PUBG.

Прыжок стал частью рекламной кампании предстоящего турнира Mobile Club Open Fall Split Global Finals. Основная часть соревнования пройдёт с 29 ноября по 1 декабря 2019 года.

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