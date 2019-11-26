Пули-Алам, Афганистан, , 16:31 — REGNUM 25 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) заявили, что на территории этого региона десятки нуждающихся семей получили гуманитарную помощь.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar New Agency, нуждающиеся семьи, получившие гуманитарную помощь, проживают на территории уезда Пули-Алам провинции Логар.

По словам официального представителя Управления по сельскому хозяйству, ирригации и животноводству провинции Логар, гуманитарная помощь, предоставленная нуждающимся семьям, включает в себя пшеницу, рис, топленое масло для приготовления пищи, чай, соль, макароны, горох, тёплую одежду и одеяла.

Помощь нуждающимся семьям в афганской провинции Логар была предоставлена неправительственными организациями.

Официальные представители губернатора провинции Логар добавили, что эта гуманитарная помощь поможет улучшить условия и повысить уровень жизни нуждающихся семей в преддверии наступления зимы. Они также выразили надежду, что в ближайшем будущем такая помощь будет предоставлена всем нуждающимся лицам.