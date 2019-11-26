Волгоград, , 16:22 — REGNUM Хвойные деревья, украшавшие рокадную дорогу Волгограда, перевозят в питомник. Там растения будут зимовать. На прежнее место они вернутся весной, когда ночная температура будет держаться выше ноля градусов.

Рабочие погрузили на машины можжевельники, туи, сосны, ели и бансай, высаженные в контейнеры. В специальной теплице в питомнике для них будут поддерживать необходимый температурный режим, корни укроют. Весной растения подстригут, удобрят и вернут на место, сообщает информационное агентство «Волга — Каспий».

Деревья на круговой развязке при пересечении улиц Комсомольской и набережной им. 62-й Армии высадили в контейнеры из-за обилия подземных коммуникаций на этом участке.