Воронеж, , 16:20 — REGNUM Светодиодная разметка нанесена на участок трассы Р-298 в Нижнедевицком районе Воронежской области. Записи с «взлётной полосой», снятые на видеорегистраторы, появились 26 ноября в сети.

Подсветка работает по ночам, благодаря ей трассу видно на сотни метров вперёд. Нововведение уже вызвало одобрение водителей. Впрочем, многие пользователи, обсуждая нововведение, сочли, что простые отражатели дешевле, но не менее эффективны.

Отметим, что новую экспериментальную разметку нанесли на участке трассы, где в январе 2019 в тройной автоаварии погибли восемь человек, в числе погибших был и директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко.