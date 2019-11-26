Улан-Удэ, , 16:19 — REGNUM В ходе второго этапа операции «Путина — 2019» правоохранители пресекли 189 фактов браконьерства на водных объектах Бурятии, возбуждено 136 уголовных дел. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Из незаконного оборота изъято порядка 6,5 тонны байкальского омуля, а это — около 11 тысяч особей, а также орудия лова», — отметили в ведомстве, оценив сумму ущерба в 80 млн рублей.

В результате семь человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил рыбной ловли, ещё шесть — за незаконную предпринимательскую деятельность.

Напомним, второй этап «Путины — 2019» проходил с 15 августа по 30 октября. Её целью является охрана байкальского эндемика в нерестовый период. В рамках операции полицейские совместно с сотрудниками Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и войск Росгвардии проводили рейды по акватории, а также местам незаконной торговли рыбой.

Тем не менее, как сообщало ИА REGNUM, рыба продолжает поступать в продажу и рекламироваться в том числе торговыми сетями.

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