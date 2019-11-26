Махачкала, , 18:24 — REGNUM Северо-Кавказский форум «Мирный Кавказ», посвященный противодействию идеологии терроризма, пройдет с 27 по 30 ноября в Дагестане. Он состоится в бизнес-отеле «Сарыкум» в Кумторкалинском районе республики, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе министерства по делам молодежи региона.

Форум «Мирный Кавказ» является площадкой для обмена опытом специалистов, занимающихся профилактикой идеологии терроризма в молодежной среде. Особое внимание в 2019 году, как отмечается, будет уделено вопросам готовности молодежи противостоять рекрутингу со стороны участников международных бандформирований.

На форуме планируется провести панельные сессии и открытые лекции, демонстрацию лучших практик противодействия идеологии экстремизма и терроризма на Северном Кавказе, а также деловые игры в формате дебатов и дискуссионные площадки.

Ожидается, что участниками форума станут более 150 человек. Среди них представители органов госвласти, силовых структур, религиозных организаций и общественных объединений, специалисты в сфере профилактики экстремизма и терроризма в СКФО. К работе форума также привлекут молодежь, находящуюся в группе риска.

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