Салехард, , 15:56 — REGNUM В столице Ямала застройщик повесил на несданный дом баннер со стихами: «Губернатор, помогите нам с теплом. Замерзает новый дом». Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Двухэтажный дом на шесть квартир подключили к электричеству, а сети теплоснабжения прокладываются в разгар зимы. В горадминистрации Салехарда заявили изданию, что подрядчик завершит работы 20 декабря.

В мэрии добавили, что застройщик снял баннер после встречи 26 ноября с главой Салехарда Алексеем Титовским, где было принято решение о поэтапном решении проблем с техническим присоединением дома к общегородской системе теплоснабжения.