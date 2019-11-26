Москва, , 16:01 — REGNUM Пассажиры прислали более сотни предложений по доработке проекта Московских центральных диаметров (МЦД) через сайт проекта. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

Одно из главных пожеланий — увеличение количества вагонов в составах поездов, его уже реализовали. Пассажиры также могут подсказать, где необходимо добавить навигацию, оценить проект в целом и поделиться впечатлениями о первых поездках.

На сайте МЦД работает специальная форма обратной связи, с помощью которой каждый пассажир может отправить свое предложение по доработке проекта.

Напомним, что МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября. До 8 декабря проезд по МЦД будет бесплатным. Мэрия приняла такое решение в связи с необходимостью наладить пропускную систему и устранить выявленные неполадки.

Ранее сообщалось, что на МЦД пришли уникальные пассажиры, которые раньше не пользовались наземным железнодорожным транспортом.

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