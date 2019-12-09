, 08:31 — REGNUM Взгляды жителей России на то, какой в их стране должна быть власть, прямо зависят от того, к какому социальному слою они себя относят. К таким выводам пришли авторы масштабного исследования АКСИО-8, сообщает ИА «Красная Весна».

Распределение ответов на вопрос №15 о том, при какой власти хотелось бы жить, в зависимости от самооценки социального слоя, к которому относится респондент, % ИА Красная Весна

Если, предполагают исследователи, исходить из того, что социализм у людей ассоциируется с социальной поддержкой и защитой граждан, то становится понятным, почему социалистические идеи так популярны у наименее защищенных слоев нашего общества. В низшем социальном слое они особенно сильны: 64% относящих себя к нему хотели бы жить про социализме.

Вместе с тем социализм ни в коем случае не оказывается «мировоззрением для бедных»: желание жить при этой системе доминирует во всех без исключения слоях общества, вплоть до самого высокого. Исключение составили только граждане, которые отнесли себя к прослойке между средним и высшим классом, но там разница оказалась незначительной: 46% социал-демократов против 44% социалистов.