Париж, , 15:37 — REGNUM Согласно опросу французского исследовательского института Odoxa, двое из трех опрошенных во Франции имеют плохое мнение об исполнительной власти, сообщает Le Figaro.

Рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра страны Эдуарда Филиппа снова снизились в ноябре.

По данным исследования, 34% респондентов считают, что Эммануэль Макрон — «хороший президент», и 65% негативно относятся к его действиям. Политику Эдуарда Филиппа поддерживают 35% респондентов.

Опрос проводился в режиме онлайн с участием более тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше по методу квоты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, 55% жителей Франции заявили, что глава государства «хорошо защищает интересы Франции за рубежом».

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