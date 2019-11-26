Нальчик, , 15:35 — REGNUM Кабардино-Балкария закупила новый компьютерный томограф для детской республиканской клинической больницы. Стоимость нового оборудования составила более 60 млн рублей. Денежные средства на него выделены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», сообщили 26 ноября в пресс-службе минздава КБР.

По данным ведомства, компьютер представляет собой аппаратуру нового поколения. Он оснащен специальными программами для проведения обследований в области кардиологии, травматологии и болезней внутренних органов.

Как отметил министр здравоохранения Рустам Калибатов, в 2020 году в республиканскую детскую больницу по нацпроекту будет поставлен еще магнитно-резонансный томограф. Новая «тяжелая медицинская техника позволит повысить качество диагностики и лечения», отметил глава ведомства.