Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM Более 160 ростовских автовладельцев арестованы с начала 2019 года за тонировку машин. Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции выявляют до 30 единиц транспорта с подобными нарушениями.

«Всего с начала 2019 года было выявлено и привлечено к административной ответственности более около 9 тыс. водителей за нарушения требований к светопропускаемости стекол», — цитирует портал 1Rnd.ru представителя городского управления ГИБДД.

Игнорирование требований может обернуться для автовладельцев не только штрафом, но и арестом до 15 суток.