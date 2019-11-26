Ростов-на-Дону, 26 ноября 2019, 15:34 — REGNUM Более 160 ростовских автовладельцев арестованы с начала 2019 года за тонировку машин. Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции выявляют до 30 единиц транспорта с подобными нарушениями.
«Всего с начала 2019 года было выявлено и привлечено к административной ответственности более около 9 тыс. водителей за нарушения требований к светопропускаемости стекол», — цитирует портал 1Rnd.ru представителя городского управления ГИБДД.
Игнорирование требований может обернуться для автовладельцев не только штрафом, но и арестом до 15 суток.