Новосибирск, , 15:25 — REGNUM Главное управление МЧС РФ по Новосибирской области сообщило о случаях мошенничества в отношении представителей бизнеса и различных организаций.

По данным ведомства аферисты под видом руководителей новосибирского управления МЧС РФ обзванивают бизнесменов и шантажируют их якобы предстоящей проверкой пожарной безопасности.

«Мошенники грозят крупными административными штрафами или приостановкой деятельности, а также предлагают пройти процедуру проверки без осложнений и требуют за это денежные средства или дорогие подарки», — уточнили в ведомстве и попросили новосибирцев быть бдительными и не идти на сделку с преступниками.

В управлении напомнили, что сотрудники государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, а также обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение.