Лос-Анджелес, США, , 16:17 — REGNUM Разработчики из Riot Games представили нового чемпиона для игры League of Legends по имени Афелий. Персональный трейлер героя появился на YouTube-канале игры 25 ноября.

Афелий — единственный персонаж, способный переключаться между пятью различными видами оружия. При этом он получит уникальный пользовательский интерфейс, помогающий геймерам лучше разобраться в его способностях.

Напомним, League of Legends — это игра в жанре MOBA (массовая онлайн боевая арена) и популярная киберспортивная дисциплина. В ней две команды игроков сражаются за победу на большой карте с тремя линиями.

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