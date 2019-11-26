Ставрополь, , 15:28 — REGNUM Активисты, выступающие против строительства завода по производству нитроцеллюлозы в городе Лермонтове Ставропольского края, умышленно создают социальное напряжение. Они действуют по указке «некоей дирижерской палочки», которая пытается добиться волны недовольства властью, считает директор ставропольского филиала РАНХиГС, профессор Юрий Васильев.

Напомним, многие жители Кавказских Минеральных Вод выступили резко против строительства нитроцеллюлозного завода. На улицах городов курортного региона организован сбор подписей против возведения химкомбината. Коллективные обращения планируется направить первым лицам государства, в том числе президенту Владимиру Путину.

«Вместо спокойного изучения вопроса, некоторые активисты пытаются раскачать волнения по всем Кавминводам. <…>Трудно избавится от мысли об отсутствии некоей дирижерской палочки, которая раскачивает ситуацию, впустую нагнетая напряженность и давая еще один повод недовольства властью», — считает политолог.

По словам профессора, при гарантиях экологического и технического заключения завод нитроцеллюлозы даст Лермонтову более сотни рабочих мест и обеспечит налоговые поступления для роста благосостояния и развития социальной инфраструктуры города.

Читайте также: Жители Ставрополья протестуют против строительства химзавода

Как сообщало ИА REGNUM, противники данного проекта, стоимость которого оценивается в 6,3 млрд рублей, считают, что строительство химкомбината может угрожать всей экосистеме Кавминвод и в первую очередь месторождениям минеральных вод.

Она также отмечают, что нитроцеллюлоза — это взрывоопасное и легковоспламеняющееся вещество, для производства которого используется азотная кислота. Это вызывает у горожан особое беспокойство в связи с тем, что в непосредственной близости от предполагаемого места возведения, по их словам, находятся хвостохранилище ядерных отходов и еще несколько промышленных предприятий высокого класса опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Активисты грозят акциями протеста против химзавода на Ставрополье