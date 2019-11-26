Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Зрители перестали смотреть стрим игрока, который пообещал ездить на машине в GTA V до тех пор, пока разработчики не выпустят шестую часть. Об этом 26 ноября сообщил сайт cybersport.ru.

Количество зрителей стрима 10HoursMovies упало со 150 до 7 человек. За время трансляции (около 50 дней) геймер успел проехать больше трёх тысяч кругов по карте в GTA V.

Напомним, GTA V — это популярная экшен-игра от компании Rockstar Games. Её релиз состоялся в 2013 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Российскую игру «Мор» выпустят на консоли Xbox One