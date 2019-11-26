Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM Создатели мультфильма «Отель Хазбин» выпустили короткометражный спин-офф своего проекта под названием Helluva Boss. Ролик вышел на YouTube-канале Vivziepop 25 ноября.

В Helluva Boss показана жизнь демона по имени Блиц, который пытается открыть бизнес, основанный на наёмных убийствах. События мультфильма происходят в той же выдуманной вселенной, что и у «Отеля Хазбин».

Напомним, пилотная серия «Отеля Хазбин» вышла в октябре 2019 года. Сейчас создатели проекта пытаются найти финансирование на создание целого сезона.

Читайте ранее в этом сюжете: Джулия Ормонд станет лидером в сериале «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Читайте развитие сюжета: Эльфы спасают своего отца в новом трейлере мультфильма «Вперёд»