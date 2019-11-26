Москва, , 14:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин посоветовал школьникам не переживать, что у них нет усидчивости, ведь она появится вместе с делом, которому захочется посвятить всю жизнь. Об этом глава государства заявил на всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня», который прошел 26 ноября в рамках форума «Проектория».

По его словам, когда человек занимается любимым делом, он не замечает летящего времени. Усидчивость появляется мгновенно, сказал президент школьникам в режиме телемоста.

Путин добавил, что в любимом деле важны маленькие результаты. Когда они появятся, всё сразу сложится. Человек поймёт, что в этой области добьется наибольшего результата.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент признался, что когда-то мечтал стать «и моряком, и летчиком». Он посоветовал молодежи пробовать себя в разных делах и искать собственный путь.

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