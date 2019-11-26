Лондон, , 14:50 — REGNUM Инновационная марка Vollebak выпустила первый в мире пуховик, сделанный из уникального полимерного волокна Dyneema, благодаря которому он сможет выдерживать самые экстремальные нагрузки. Об этом сообщает Buro 24/7.

Материал, из которого сделан пуховик, обычно используется на космических спутниках и сухогрузах. Поэтому производители обещают, что новая куртка прочнее стали и способна выдержать удар ножа, а при низких температурах становится еще крепче. Например, при минус 50 градусах прочность ткани увеличится на 5−10%.

Дизайнеры рассказали, что на создание такой вещи их натолкнули современные пуховики, которые крайне недолговечны и часто пропускают холод. Они связывают это с желанием других производителей сэкономить и сделать куртку более легкой, от чего часто страдает качество.