Москва, , 14:45 — REGNUM Власти будут делать всё, чтобы граждане могли получать образование и самореализовываться не только в крупных городах. Об этом сегодня, 26 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста на форуме «ПроеКториЯ», отвечая на вопрос о переезде из родных мест, чтобы получить хорошее образование и работу.

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«К сожалению, тенденция переезда в крупные города имеет место быть. Если говорить честно, там у людей больше возможностей. Эту исторически сложившуюся ситуацию переломить достаточно сложно», — признал президент.

«Но мы должны эту ситуацию менять и будем это делать. Такой подход должен послужить для пространственного развития России», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа «Единой России» по поддержке молодежных инициатив будет помогать реализовывать те проекты, которые в первую очередь направлены на самореализацию молодых людей.

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