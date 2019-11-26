Москва, , 15:12 — REGNUM В декабре игра «Мор» (Pathologic 2) от российской студии Ice-Pick Lodge выйдет на консоли Xbox One. Об этом 25 ноября сообщалось на Twitter-странице издательства tinyBuild.

https://twitter.com/tinyBuild/status/1199017021977112576

Релиз состоится 12 декабря 2019 года. Издатели сообщают, что «Мор» — это одна из тех игр, «которая не обязана быть весёлой, чтобы быть хорошей».

Напомним, «Мор» вышел в мае 2019 года. Игроки и критики высоко оценили проект, при этом отмечая завышенную сложность механик выживания.

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