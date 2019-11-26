Томск, , 14:37 — REGNUM Руководство Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) ответило на обвинение государственной инспекции по надзору за качеством образования при правительстве Узбекистана в незаконном приеме абитуриентов на 2019−2020 учебный год, сообщает 26 ноября РИА Новости.

В университет отметили, что студенты очной формы обучения зачислены в ТУСУР не позднее 20 августа. Вместе с тем вуз может самостоятельно устанавливать дату начала учебного года для студентов заочной формы обучения. В частности, срок приема абитуриентов-заочников установлен до 13 декабря.

Руководство вуза также обращает внимание, что университет не осуществляет образовательную деятельность за пределами России, а прием документов не относится к такой деятельности.

Напомним, 25 ноября госинспекция по надзору за качеством образования при правительстве Узбекистана обвинила пять российских вузов в работе на территории Узбекистана с нарушением законодательства.

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