Лермонтов, Ставропольский край, , 14:46 — REGNUM На Ставрополье не утихают страсти вокруг запланированного строительства завода по производству нитроцеллюлозы в городе Лермонтове. Противники данного проекта продолжают сбор подписей против химзавода и готовы на разные акции протеста.

Напомним, в Лермонтове планируется построить завод нитроцеллюлозы стоимостью около 6,3 млрд рублей. По мнению властей, новое производство обеспечит город как рабочими местами, в которых он остро нуждается, так и дополнительными поступлениями в бюджет.

Однако многие жители не только Лермонтова, но и всего региона Кавказских Минеральных Вод, выступили категорически против строительства завода. Они убеждены, что химкомбинат нанесет урон экосистеме Кавминвод и небезопасен для живущих здесь людей.

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За последние несколько дней в Лермонтове состоялось три встречи горожан, обеспокоенных перспективой строительства завода нитроцеллюлозы, с представителями власти, в том числе с министром природных ресурсов Ставрополья Андреем Хлопяновым. Первая из них прошла 21 ноября и собрала более 400 человек. По итогам дискуссии, как сообщалось, был создан общественный совет, который должен проработать все плюсы и минусы нового производства.

«Хлопянов не смог ответить ни на один вопрос. Единственное, что он внятно сказал — решение о строительстве завода принимаю не я, а «федералы». После этого он выступил со странным предложением установить на месте предполагаемой стройки онлайн-камеры: мол, проснулись с утра, посмотрели в монитор, стройки нет, ну и успокоились. Мы были шокированы!» — цитирует «Кавказский узел» активиста Андрея Козлова.

После таких заявлений, по его словам, было решено организовать масштабный сбор подписей на улицах городов Кавминвод. Для этого привлекаются местные активисты, которые будут разъяснять прохожим опасность возведения предприятия.

Инициативная группа также требует пересмотреть решения депутатов Лермонтова о передаче земель под строительство завода. По мнению Козлова, народные избранники пренебрегли интересами граждан и неверно оценили опасность запланированного проекта.

Сбор подписей продолжится до начала декабря. После этого, по словам активиста, они будут переданы в администрацию президента Владимира Путина, председателю правительства Дмитрия Медведева, председателю Совета Федерации Валентины Матвиенко, генпрокуратуру Юрию Чайке и в Общественную палату РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в ходе пресс-конференции в Москве глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что строительство нитроцеллюлозного завода в Лермонтове еще не ведется, более того, пока нет и проектирования. Губернатор также заверил, что проект будет реализовать лишь в том случае, если экологическая экспертиза подтвердит его безопасность.

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