Москва, , 14:34 — REGNUM Если человек обладает уникальными способностями, то он всё равно пробьёт себе дорогу. Об этом сегодня, 26 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста на форуме «ПроеКториЯ», отвечая на вопрос о ранней профориентации подростков.

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По его мнению, даже если направить человека по пути, не отвечающему уникальному дарованию, это не пойдёт во вред. Правильно ориентировать ребёнка надо совместно со школой, вузами и крупнейшими предприятиями.

«Ранняя профессиональная ориентация нужна для того, чтобы на рынке труда в России для каждого человека создавалась бы профессиональная база», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России большинство трудоустроенных родителей (56%) хотели бы, чтобы их работодатели проводили мероприятия по профориентации для детей.

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