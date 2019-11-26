Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Компания Valve удалила из своего сервиса Steam почти тысячу игр. Об этом 26 ноября сообщает сайт gamesindustry.biz.

При этом разработчики не дали никаких комментариев относительно причин удаления такого количества игр. Сообщается, что многие заблокированные проекты были «связаны с российским издательством Dagestan Technology».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, разработчики из Valve назвали самые успешные игры Steam за октябрь 2019 года. Среди них оказались Destiny 2 и GRID.

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