Москва, , 14:38 — REGNUM Молодым людям стоит попробовать себя в разной рабочей обстановке, чтобы выбрать дело на всю жизнь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 ноября во время всероссийского открытого урока на форуме «ПроеКТОрия» в Ярославле.

Один из участников урока попросил у главы государства совет о выборе будущей профессии. Путин признался, что сам когда-то хотел быть «и моряком, и летчиком», и сказал, что определиться с профессией может только сам человек, и «это сложный путь».

Он посоветовал примериться к разной обстановке — к станку, письменному столу, штурвалу или кисти художника.

«Встал к станку — к балетному, допустим… Надо все это примерить на себе и почувствовать — ты будешь этим заниматься всю жизнь?» — сказал Путин.

Сделав выбор, нужно постоянно и напряженно трудиться, чтобы был результат, заключил он.

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