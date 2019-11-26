Сеул, , 14:29 — REGNUM Доля замужних женщин в Южной Корее в возрасте от 15 до 54 лет, бросивших карьеру ради семьи, составила 19,2%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Статистической службы страны.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с 2018 годом данный показатель сократился на 1,3%.

Известно, что число южнокорейских женщин, вновь устроившихся на работу после вступления в брак, увеличилось на 6,3%, до 131 тыс. человек. Среди основных причин ухода с работы представительницы женского пола выделили: уход за детьми (38,2%), вступление в брак (30,7%).

Специалисты отмечают, что 47% случаев ухода с работы приходится на женщин в возрасте от 30 до 39 лет, 37,3% — в возрасте от 40 до 49 лет.

Известно, что наибольшее число замужних неработающих женщин проживает в городе Седжон (24,8%), наименьшее число — в провинции Чолла-Пукто (13,7%).