Москва, , 14:23 — REGNUM Идея маркировать домашних животных несет в себе рациональное зерно, только вот, как обычно в России бывает, в значительной степени окажется холостым выстрелом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение депутата Госдумы об обязательной регистрации домашних животных.

«Если маркировать мелкий и крупный рогатый скот имеет смысл, да и большинство владельцев таких животных сами их давно маркируют, то как быть с домашними животными, совсем непонятно.

Если собака, которую приходится минимум дважды в день выгуливать, еще может потеряться, то подавляющее количество домашних кошек, живущих в городских квартирах, никогда на улице не бывают и потеряться просто не могут.

Боле того, непонятно, как контролировать выполнение закона. Ходить по квартирам и поверять, чипирована ли кошка? Владелец вправе никого не пускать на свою территорию. Ну не выписывать же у прокурора ордер на обыск чтобы выяснить, не живут ли в квартире немаркированные кошка, попугайчик или хомячок.

Проверить маркировку в сельской местности будет еще сложнее — там домашние животные и так весь день бегают по улице. И поди выясни, чья это собака, кошка или курица.

В общем данный закон, скорее всего, работать попросту не будет, каким бы высоким смыслом ни прикрывались его создатели», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов получил из министерства сельского хозяйства РФ ответ на свой запрос о подготовке давно ожидаемого документа, позволяющего ввести в России официальный учёт и идентификацию домашних животных.

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