Томск, , 14:23 — REGNUM В Томской области 26 ноября состоялась комиссия по координации работы по противодействию коррупции, которую провёл губернатор Сергей Жвачкин. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации. В том числе на мероприятии прозвучала информация о снижении незаконных рубок в регионе.

По словам начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева, незаконные рубки снизились с 437 в 2012 году до 250 в 2018-м.

Конев сообщил также об увеличении выявляемости таких преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите прошла акция протеста против незаконной вырубки лесов.