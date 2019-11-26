Ковров, Владимирская область, , 14:19 — REGNUM Во Владимирской области жителю города Коврова, который обвиняется в гибели двух детей, продлили арест. Об этом сообщила пресс-служба Ковровского городского суда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в посёлке Мелехово мужчина за рулём автомобиля BMW сбил двух детей — мальчика и девочку 13 лет. Они погибли от полученных травм. Дело было возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Обвиняемого заключили под стражу до 4 декабря.

Фигурант дела уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Поэтому следствие ходатайствовало о продлении ареста, аргументируя это тем, что мужчина системно подвергал опасности жизни пешеходов и других автомобилистов, а также имеет возможность скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей, большинство которых являются несовершеннолетними. Прокурор ходатайство поддержал, у обвиняемого возражений не было. В итоге мужчина останется под стражей до 28 декабря.

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