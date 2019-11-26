Москва, , 14:23 — REGNUM Обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) и требование об отстранении российских спортсменов юридически не состоятельно. Об этом заявил глава комиссии ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«С юридической точки зрения обвинение ничтожно. Мы представили базу данных, но там её сравнивают с той, которая была выкрадена из российской лаборатории. Сейчас нас обвиняют, непонятно на каком этапе и в какой базе была фальсификация. Статус РУСАДА (Российского антидопингового агентства — прим. ИА REGNUM) подтвержден WADA как один из лучших в мире, поэтому оснований лишать её статуса нет», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов из рекомендаций WADA отстранить российских спортсменов от международных соревнований на срок 4 года. По его словам, некоторым странам выгодно обвинить Россию в различных нарушениях, будь то сфера энергетики, газопроводов или торговли военной продукцией.

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