Москва, , 14:26 — REGNUM Бурное развитие высоких технологий на глазах меняет мир, в таких условиях молодым людям очень важен выбор профессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Школа завтрашнего дня», который прошел 26 ноября в рамках форума «ПроеКТОрия» в Ярославле.

Очень важно, подчеркнул Путин, чтобы молодые люди смогли определиться, где они смогут быть наиболее востребованы. Так они смогут добиться максимального результата и реализовать себя на благо своей семьи и страны.

И Россия, и весь мир находятся на пороге капитальных изменений, добавил он. В 2019 году 250 тыс. молодых специалистов пришли работать на крупные отечественные предприятия, это крайне важно для будущего страны, пояснил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава Российского государства выступил на форуме «ПроеКТОрия» в режиме телемоста.

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