Сергей Строителев,
27 ноября 2019, 13:00 — REGNUM Есть страны, где целые города имеют свой цвет. Понятно, что каждый город на земле имеет свои оттенки, однако я говорю буквально — некоторые города выкрашены в какой-то определенной цветовой гамме. Прямо в центре индийского штата Раджастан, что в пустыне Тар, находится голубой город Джодхпур.
Типичный дом голубого города. Ветхие, аутентичные, но неизменно голубые здания
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Разрисованная стена в голубом городе
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Город был основан в XV веке раджпустским правителем Рао Джодха. Он покорил соседние территории и создал государство, известное под именем Марвар. Расположение Джодхпура вдоль дороги из Дели в Гужарат позволило ему получать прибыль с потоков опиума, меди, шёлка, сандалового дерева, фиников и кофе. Уже при жизни Джодха основанный им город становится столицей Марвара.
Мужчина смотрит на город через стену в крепости Мерангар. Это самая высокая точка города, расположенная на высоте 125 метров
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Вид на город со стен крепости Мерангар
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Вид на Джодхпур
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Именно Рао Джодха и завел обычай красить дома в голубой цвет, но не для всех, а только для представителей жреческой касты брахманов. Он был уверен, что дома брахманов должны отличаться от домов семей других каст.
Животные пасутся прямо на улице в Джодхпуре, иногда создавая непреодолимую преграду на узкой улице. Попробуйте сдвинуть быка с места
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Работают все, включая женщин и детей. Вобщем-то как во всей Индии
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Брахманы составляли в Индии высшую касту. Даже каста воинов-кшатриев, к которой принадлежали махараджи, стояла ступенькой ниже. Влияние брахманов было огромно. При дворах они выполняли не только функции жрецов, но и астрологов, и личных советников властителей. И хотя в 1950 году кастовая система была упразднена, брахманы продолжают оставаться весьма влиятельной частью общества. Поскольку дети наследовали касту родителей, число брахманов постоянно росло, и в городе появлялись все новые и новые голубые здания, что делало его только краше. Возле голубых домов мирно пасутся коровы, священные в Индии животные, — картина вполне обычная для индийского города.
Часовая башня Ганта Гар около овощного рынка на главной площади города. Это центр городской торговли
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Улицы голубого города очень узкие. В некоторых с трудом расходятся люди
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Катание на мопеде по улицам города — великолепный способ наладить контакт с понравившейся девушкой
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Женщины Джодхпура не отстают от города по цветовой гамме и красоте нарядов
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Джодхпур — холмистый город. Тут и там лестницы для удобства передвижения граждан. Самый высокий холм — 126 метров, на нем располагается крепость Мерангар
Сергей Строителев © ИА REGNUM
В Джодхпуре, как и во всей Индии, люди любят передвигаться на мотоциклах — по некоторым улочкам не проехать на машине. Также очень популярен велосипед
Сергей Строителев © ИА REGNUM
В знойный день на улицах города отдыхают собаки
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Местный житель на улице. В Индии люди очень часто передвигаются босиком — температура позволяет, чего не скажешь о чистоте, но это никого не смущает
Сергей Строителев © ИА REGNUM
На самом деле, это имеет не только религиозное значение, но и функциональное. Дело в том, что слой краски защищает основание и стены домов от вредных насекомых. Да и просто красиво, по мнению местных жителей и гостей города.
Девушка — продавщица в лавочке. Очень часто небольшие лавчонки, в которых торгуют табаком или закусками, расположены в подвальных помещениях жилых зданий
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Внутри брахманского дома
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Женщины штата Раджастан, в котором расположен Джодхпур, носят в основном сари красного, синего и желтого цветов
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Тут нередко проводят съемки болливудских фильмов, а голубые улочки города используются как декорации для любовных сцен.
Улицы города и дома очень глубоки. Когда входишь внутрь, такое ощущение, что сейчас заблудишься
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Женщины Джодхпура
Сергей Строителев © ИА REGNUM
В штате Раджастан также есть и другие города, имеющие вторые названия по цвету — есть золотой город Джайсалмер, или розовый — Джайпур, но в этих случаях цвет очень условен и встречается далеко не везде. Если же посмотреть на Джодхпур сверху — то он носит свое второе имя абсолютно по праву — весь он голубой. Кстати, местные жители активно поддерживают цвет в надлежащем состоянии — без устали красят стены, как будто помешаны на голубой краске.
Работы по покраске длятся непрерывно. Жители хотят сохранить визитную карточку своего города — голубой цвет
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Покраска стен города
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Одна из улиц города
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Для тех, кто не имеет своего транспорта, существует альтернатива в виде рикш разных мастей — вело и авто
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Чтобы не заблудиться, в городе предусмотрены указательные знаки к самым значимым точкам
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Джодхпур также называют «Городом Солнца» — из-за неизменно солнечной погоды. На самом деле, в пустыне Тар очень жарко. Летом температура может подниматься до 45 градусов, и приходится пережидать самое пекло в тени или в домах. Местные совсем не прочь пригласить к себе, ведь каждый из них гордится своим голубым жилищем и мечтает похвастаться.
Хозяйка на крыльце своего дома
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Дети играют около входа в брахманский дом
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Мужчины собрались для размеренной беседы на крыльце храма
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Женщины латают старые вещи на веранде дома
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Портрет молодого Гая Синга, который правил в Джодхпуре с 1952 по 1971 год. С 1971 королевские полномочия в Индии были упразднены с предоставлением конституции
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Женщина поднимается к себе в дом
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Женщина моет порог своего жилища. В брахманских домах не по-индийски чисто, чего не скажешь об улочках города, но это не удивительно для всей Индии
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Лавочка с овощами и жевательным табаком ждет своих клиентов
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Я смотрю наверх, сквозь палящее солнце, отзываясь на голос с крыши. Это мужчина зовет меня на чай. Хозяин дома садится и улыбается гостю, в то время как его дочь готовится к школе, а жена занимается домашним хозяйством. Это все как в сказке, в голубом аутентичном интерьере индийского дома брахмана. Наверное, Джодхпур — один из немногих городов, который можно отнести к понятию «сказочная Индия», и я бы сравнил его с итальянской Венецией. Эти два места похожи своей декоративностью и, несмотря на безусловное наличие витальности в виде запахов, животных, странного трафика и нищеты, все это воспринимается не так маргинально.
Вход в один из брахманских домов
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Внутри брахманского дома
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Семья внутри своего дома в Джодхпуре
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Читайте ранее в этом сюжете:
Из чего соткан муравейник Бангладеш?