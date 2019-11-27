27 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Сергей Строителев, , 13:00 — REGNUM Есть страны, где целые города имеют свой цвет. Понятно, что каждый город на земле имеет свои оттенки, однако я говорю буквально — некоторые города выкрашены в какой-то определенной цветовой гамме. Прямо в центре индийского штата Раджастан, что в пустыне Тар, находится голубой город Джодхпур.

Типичный дом голубого города. Ветхие, аутентичные, но неизменно голубые здания Сергей Строителев © ИА REGNUM

Разрисованная стена в голубом городе Сергей Строителев © ИА REGNUM

Город был основан в XV веке раджпустским правителем Рао Джодха. Он покорил соседние территории и создал государство, известное под именем Марвар. Расположение Джодхпура вдоль дороги из Дели в Гужарат позволило ему получать прибыль с потоков опиума, меди, шёлка, сандалового дерева, фиников и кофе. Уже при жизни Джодха основанный им город становится столицей Марвара.

Мужчина смотрит на город через стену в крепости Мерангар. Это самая высокая точка города, расположенная на высоте 125 метров Сергей Строителев © ИА REGNUM

Вид на город со стен крепости Мерангар Сергей Строителев © ИА REGNUM Вид на Джодхпур Сергей Строителев © ИА REGNUM

Именно Рао Джодха и завел обычай красить дома в голубой цвет, но не для всех, а только для представителей жреческой касты брахманов. Он был уверен, что дома брахманов должны отличаться от домов семей других каст.

Животные пасутся прямо на улице в Джодхпуре, иногда создавая непреодолимую преграду на узкой улице. Попробуйте сдвинуть быка с места Сергей Строителев © ИА REGNUM

Работают все, включая женщин и детей. Вобщем-то как во всей Индии Сергей Строителев © ИА REGNUM

Брахманы составляли в Индии высшую касту. Даже каста воинов-кшатриев, к которой принадлежали махараджи, стояла ступенькой ниже. Влияние брахманов было огромно. При дворах они выполняли не только функции жрецов, но и астрологов, и личных советников властителей. И хотя в 1950 году кастовая система была упразднена, брахманы продолжают оставаться весьма влиятельной частью общества. Поскольку дети наследовали касту родителей, число брахманов постоянно росло, и в городе появлялись все новые и новые голубые здания, что делало его только краше. Возле голубых домов мирно пасутся коровы, священные в Индии животные, — картина вполне обычная для индийского города.

Часовая башня Ганта Гар около овощного рынка на главной площади города. Это центр городской торговли Сергей Строителев © ИА REGNUM

Улицы голубого города очень узкие. В некоторых с трудом расходятся люди Сергей Строителев © ИА REGNUM

Катание на мопеде по улицам города — великолепный способ наладить контакт с понравившейся девушкой Сергей Строителев © ИА REGNUM

Женщины Джодхпура не отстают от города по цветовой гамме и красоте нарядов Сергей Строителев © ИА REGNUM

Джодхпур — холмистый город. Тут и там лестницы для удобства передвижения граждан. Самый высокий холм — 126 метров, на нем располагается крепость Мерангар Сергей Строителев © ИА REGNUM В Джодхпуре, как и во всей Индии, люди любят передвигаться на мотоциклах — по некоторым улочкам не проехать на машине. Также очень популярен велосипед Сергей Строителев © ИА REGNUM

В знойный день на улицах города отдыхают собаки Сергей Строителев © ИА REGNUM

Местный житель на улице. В Индии люди очень часто передвигаются босиком — температура позволяет, чего не скажешь о чистоте, но это никого не смущает Сергей Строителев © ИА REGNUM

На самом деле, это имеет не только религиозное значение, но и функциональное. Дело в том, что слой краски защищает основание и стены домов от вредных насекомых. Да и просто красиво, по мнению местных жителей и гостей города.

Девушка — продавщица в лавочке. Очень часто небольшие лавчонки, в которых торгуют табаком или закусками, расположены в подвальных помещениях жилых зданий Сергей Строителев © ИА REGNUM

Внутри брахманского дома Сергей Строителев © ИА REGNUM

Женщины штата Раджастан, в котором расположен Джодхпур, носят в основном сари красного, синего и желтого цветов Сергей Строителев © ИА REGNUM

Тут нередко проводят съемки болливудских фильмов, а голубые улочки города используются как декорации для любовных сцен.

Улицы города и дома очень глубоки. Когда входишь внутрь, такое ощущение, что сейчас заблудишься Сергей Строителев © ИА REGNUM

Женщины Джодхпура Сергей Строителев © ИА REGNUM

В штате Раджастан также есть и другие города, имеющие вторые названия по цвету — есть золотой город Джайсалмер, или розовый — Джайпур, но в этих случаях цвет очень условен и встречается далеко не везде. Если же посмотреть на Джодхпур сверху — то он носит свое второе имя абсолютно по праву — весь он голубой. Кстати, местные жители активно поддерживают цвет в надлежащем состоянии — без устали красят стены, как будто помешаны на голубой краске.

Работы по покраске длятся непрерывно. Жители хотят сохранить визитную карточку своего города — голубой цвет Сергей Строителев © ИА REGNUM

Покраска стен города Сергей Строителев © ИА REGNUM

Одна из улиц города Сергей Строителев © ИА REGNUM

Для тех, кто не имеет своего транспорта, существует альтернатива в виде рикш разных мастей — вело и авто Сергей Строителев © ИА REGNUM Чтобы не заблудиться, в городе предусмотрены указательные знаки к самым значимым точкам Сергей Строителев © ИА REGNUM

Джодхпур также называют «Городом Солнца» — из-за неизменно солнечной погоды. На самом деле, в пустыне Тар очень жарко. Летом температура может подниматься до 45 градусов, и приходится пережидать самое пекло в тени или в домах. Местные совсем не прочь пригласить к себе, ведь каждый из них гордится своим голубым жилищем и мечтает похвастаться.

Хозяйка на крыльце своего дома Сергей Строителев © ИА REGNUM

Дети играют около входа в брахманский дом Сергей Строителев © ИА REGNUM Мужчины собрались для размеренной беседы на крыльце храма Сергей Строителев © ИА REGNUM

Женщины латают старые вещи на веранде дома Сергей Строителев © ИА REGNUM

Портрет молодого Гая Синга, который правил в Джодхпуре с 1952 по 1971 год. С 1971 королевские полномочия в Индии были упразднены с предоставлением конституции Сергей Строителев © ИА REGNUM

Женщина поднимается к себе в дом Сергей Строителев © ИА REGNUM Женщина моет порог своего жилища. В брахманских домах не по-индийски чисто, чего не скажешь об улочках города, но это не удивительно для всей Индии Сергей Строителев © ИА REGNUM

Лавочка с овощами и жевательным табаком ждет своих клиентов Сергей Строителев © ИА REGNUM

Я смотрю наверх, сквозь палящее солнце, отзываясь на голос с крыши. Это мужчина зовет меня на чай. Хозяин дома садится и улыбается гостю, в то время как его дочь готовится к школе, а жена занимается домашним хозяйством. Это все как в сказке, в голубом аутентичном интерьере индийского дома брахмана. Наверное, Джодхпур — один из немногих городов, который можно отнести к понятию «сказочная Индия», и я бы сравнил его с итальянской Венецией. Эти два места похожи своей декоративностью и, несмотря на безусловное наличие витальности в виде запахов, животных, странного трафика и нищеты, все это воспринимается не так маргинально.

Вход в один из брахманских домов Сергей Строителев © ИА REGNUM

Внутри брахманского дома Сергей Строителев © ИА REGNUM

Семья внутри своего дома в Джодхпуре Сергей Строителев © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Из чего соткан муравейник Бангладеш?