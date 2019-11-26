Москва, , 14:23 — REGNUM С 27 по 28 ноября в Москве пройдет деловая программа финала межвузовского III Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Об этом сообщил департамент коммуникаций WorldSkills Russia.

В рамках мероприятия участники обсудят будущее высшего образования в условиях стремительной цифровой трансформации и проблемы создания новых компетенций Future Skills на базе университетов. В деловую программу включены тематические сессии с представителями органов государственной власти, промышленных предприятий, а также руководством ведущих вузов страны, которые занимаются подготовкой кадров по прикладным специальностям.

Ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр Климов считает, что межвузовские чемпионаты по стандартам WorldSkills дают дополнительный импульс к развитию всего блока профессиональной подготовки российского образования.

«С каждым годом все больше студентов-конкурсантов имеют возможность объективно оценить свой уровень профподготовки и получают дополнительные шансы на трудоустройство у лучших работодателей после получения диплома», — пояснил Климов.

Гендиректор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов отметил, что в условиях цифровизации растет роль высших образовательных учреждений в вопросах подготовки кадров для экономики будущего. Из-за ударных темпов цифровизации исчезает огромное количество одних рабочих мест, но при этом создаются новые.

Уразов также добавил, что для разработки программы подготовки кадров для рынка труда будущего необходимо давать больше свободы в образовательных программах самим учебным заведениям, внедрять инструменты, которые помогут преподавателям быстро осваивать новые навыки.

Как говорится в сообщении, 65% учеников младших классов в итоге своей карьеры будут владеть не существующими на сегодняшний день профессиями. Такими, как юрист по вопросам применения искусственного интеллекта или биолог, выращивающий искусственные органы.