Грозный, , 14:16 — REGNUM Власти Чечни намерены привлечь в республику педагогические кадры с помощью программы «Земский учитель». Ее старт в регионе будет дан в 2020 году, сообщил ТАСС министр образования региона Исмаил Байханов.

По его словам, особенно важным будет результат использования этого механизма привлечения педагогов в горных селах, где многие учителя работают с перегрузкой из-за нехватки кадров. При формировании списков педагогов будут исходить из потребности школ.

Напомним, дефицит педкадров в Чечне наблюдается не один год. Причиной во многом являются высокая рождаемость и большое число ежегодно вводимых в строй учреждений образования.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа «Земский учитель» призвана привлечь к работе в сельской местности и малых городах педагогические кадры. Стимулом для учителей станет выплата им 1 млн рублей.