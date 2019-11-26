Рязань, , 14:15 — REGNUM Повышение денежного вознаграждения за добычу лисицы одобрили 26 ноября на заседании правительства Рязанской области. Эта мера позволит контролировать распространение бешенства в регионе.

Вместо выдаваемых ранее 150 рублей, теперь за каждую тушку животного охотник сможет получить по 750 рублей. Для получения вознаграждения необходимо будет предъявить охотничий билет, выданный на территории Рязанской области.

«Эта инициатива, на наш взгляд, окажет положительное влияние на проводимые профилактические мероприятия по борьбе с бешенством диких и домашних животных и снизит риск распространения инфекции, — уточнила начальник главного управления ветеринарии Рязанской области Людмила Гаврикова.

По информации министерства природопользования области, численность лисицы в регионе снизилась с 4,2 до 2,6 тысячи особей, при этом требуется ещё уменьшить поголовье на 506 особей. Для этого в региональной программе «Развитие государственной ветеринарной службы» предусмотрено 380 тысяч рублей, сообщает издание «Рязанские ведомости».